Поставки в войска автоматов АК-12 по итогам года выросли почти вдвое

В пресс-службе концерна "Калашников" сообщили об исполнении обязательств 2023 года в срок и в полном объеме

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Поставки автоматов АК-12 в войска по итогам 2023 года выросли почти вдвое. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе концерна "Калашников".

"Концерн "Калашников" выполнил отгрузку партии автоматов АК-12 в рамках дополнительного контракта с заказчиком. В целом обязательства 2023 года по изготовлению автоматов АК-12 концерн "Калашников" исполнил в срок и в полном объеме. По сравнению с прошлым годом количество поставляемых автоматов модели АК-12 выросло почти в два раза", - сообщили там.

Ранее президент концерна Алан Лушников сообщал журналистам, что концерн в 2023 году досрочно завершил трехлетний контракт по поставкам автоматов АК-12 Минобороны России.