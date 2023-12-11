Средства ПВО РФ уничтожили 24 украинских беспилотника в четырех регионах

Их сбили в районах населенных пунктов Сватово, Лисичанск ЛНР, Шевченко ДНР, Нестерянка, Ровное Запорожской области, Алешки и Корсунка Херсонской области

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за сутки 24 украинских беспилотник в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны уничтожено 24 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Сватово, Лисичанск Луганской Народной Республики, Шевченко Донецкой Народной Республики, Нестерянка, Ровное Запорожской области, Алешки и Корсунка Херсонской области", - отметили там.

В Минобороны РФ указали, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 550 самолетов, 257 вертолетов, 9 632 БПЛА, 442 зенитных ракетных комплекса, 13 979 танков и других боевых бронированных машин, 1 188 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7 297 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 192 единицы специальной военной автомобильной техники.

