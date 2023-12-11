МО РФ заявило об отражении на краснолиманском направлении атаки ВСУ

Военная операция на Украине

Противник потерял до 175 бойцов и 4 единицы техники

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Червоной Дибровы на краснолиманском направлении.

Противник потерял до 175 военнослужащих и 4 единицы техники, сообщили в Минобороны РФ.

"На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" отразили атаку 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что общие потери противника составили "до 175 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты и два автомобиля".