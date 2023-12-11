Путин сообщил, что сроительство крейсера "Архангельск" находится на завершающем этапе

Глава государства отметил, что сейчас в России строятся пять подводных лодок проекта "Ясень-М"

СЕВЕРОДВИНСК /Архангельская область/, 11 декабря. / ТАСС/. Сейчас в России строятся пять подводных лодок проекта "Ясень-М", атомный крейсер "Архангельск" находится на завершающем этапе, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Одновременно строятся пять подводных лодок класса "Ясень-М", в том числе на завершающем этапе находится атомный крейсер "Архангельск", - сказал глава государства на церемонии подъема военно-морских флагов на атомных подводных крейсерах "Император Александр III" и "Красноярск".

"Мы обязательно реализуем все наши планы по строительству подводных и надводных кораблей, количественно укрепим боеготовность Военно-морского флота России, нашу морскую мощь в Арктике, на Дальнем Востоке, на Черном, на Балтийском море, на Каспии - важнейших стратегических районах Мирового океана", - подчеркнул Путин.