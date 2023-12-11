МО РФ сообщило о планах СБУ провести провокацию с боевым отравляющим веществом

По данным ведомства, речь идет об аналогичных по оказываемому эффекту цианидах

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) из-за неудавшегося контрнаступления планирует провокацию с использованием боевых отравляющих веществ, аналогичных по оказываемому эффекту цианидам, в зоне действий наступающей группировки российских войск. Об этом в ходе брифинга сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Он отметил, что в связи с неудачей так называемого наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), предполагается смещение активности ВСУ в сторону нестандартных форм ведения военных действий. По информации Кириллова, офис президента Украины координирует действия национальных спецслужб по организации антироссийской провокации с использованием отравляющих веществ. Так, СБУ привлекла украинскую компанию "Реалаб", через которую в октябре-ноябре закупила в Германии триэтаноламин и азотосодержащее соединение натрия. При этом Кириллов отметил, что триэтаноламин входит в приложение по химикатам Конвенции о запрещении химического оружия и подлежит ежегодному декларированию.

"Данное соединение является прекурсором для синтеза отравляющего вещества кожно-нарывного действия - азотистого иприта. Азотосодержащие соединения натрия высокотоксичны, их поражающий эффект аналогичен цианидам. По нашей оценке, данные химикаты могут быть использованы СБУ для производства боевого отравляющего вещества с целью проведения ограниченной по масштабам провокационной акции на подконтрольной территории в полосе действий наиболее активно наступающей группировки Вооруженных сил России", - рассказал он.

Об угрозах продовольственной безопасности

Начальник войск РХБЗ также не исключил, что ВСУ по этим же причинам могут преднамеренно отравить источники питьевой воды, запасов продовольствия и кормов для животных на подконтрольных России территориях, поскольку не добились успеха в рамках контрнаступления. По информации Кириллова, в минувшем ноябре населенном пункте Черниговка Запорожской области специалистами МО РФ совместно с Россельхознадзором обнаружили преднамеренный характер вспышки африканской чумы свиней (АЧС).

"В результате умышленного заноса возбудителя АЧС на территорию сельхозпредприятия убою было подвергнуто более 7 тыс. голов свиней. Заболевание выявлено в отсутствие активности переносчиков и естественной миграции диких животных. Целью подобных сценариев является стимулирование социальной напряженности, рост недовольства населения действиями российских органов власти, создание угроз продовольственной безопасности", - рассказал Кириллов.

Межведомственная группа на территории Запорожской области среди документов Центра общественного здоровья Украины обнаружила грантовое соглашение между "Фондом гражданских исследований и развития" (CRDF), "Метабиотой", а также украинскими лабораториями, в том числе Институтом ветеринарной медицины. Согласно ему, фонд перечислил более $180 тыс. грантовых средств по проекту Ю-Пи-4. Как напомнил Кириллов, этот проект с общим объемом финансирования более $1,5 млн был направлен на изучение распространения особо опасных патогенов через мигрирующих птиц.