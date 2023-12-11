МО РФ получило документы об исследованиях США коронавирусов в 2016-2020 годах

По словам начальника войск РХБЗ Вооруженных сил РФ Игоря Кириллова, вызывает сомнения факт участия в исследованиях специалистов в области биоинформатики, в обязанности которых входило редактирование и объединение геномов выявленных патогенов

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Минобороны РФ получило в распоряжение отчетные документы, указывающие на проведение США исследований коронавирусов в период с 2016 по 2020 годы. Об этом в ходе брифинга сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"По странному стечению обстоятельств пандемии предшествовал целый ряд научно-исследовательских проектов по системному изучению коронавирусов, которые финансировались американской администрацией. <…> Имеющиеся в нашем распоряжении отчетные документы по проекту "Оценка риска возникающих инфекций от насекомоядных летучих мышей на Украине и в Грузии" указывают на проведение в период с 2016 по 2020 годы исследований коронавирусов. В отчете отмечено, что "в ходе работ на территории Украины были идентифицированы особи летучих мышей, мигрирующие на расстояние до 800 км вглубь таких стран, как Венгрия и Россия", - заявил Кириллов.

По его словам, также вызывает сомнения факт участия в исследованиях специалистов в области биоинформатики, в обязанности которых входило редактирование и объединение геномов выявленных патогенов - то есть, исследования, традиционно связанные с усилением функций опасных вирусов. "Мы неоднократно отмечали, что об искусственном происхождении COVID-19 свидетельствует нехарактерная для большинства коронавирусов изменчивость геновариантов, существенные отличия в летальности и контагиозности, неравномерность географического распространения, а также непредсказуемый характер эпидемического процесса в целом", - подчеркнул начальник войск РХБЗ.

Кириллов также заявил, что высокая степень готовности американских производителей мРНК-вакцин к пандемии новой коронавирусной инфекции "наводит на мысль о сговоре различных правительственных структур США с так называемой "БигФармой". "Распространение новой коронавирусной инфекции привело к значительному росту прибыли биотехнологических корпораций за счет создания вакцин и лекарств от коронавируса, а также к усилению зависимости развивающихся стран от США и созданию условий для дальнейшей реализации ими программ двойного назначения", - отметил он.

Кроме того, начальник войск РХБЗ напомнил о том, что в настоящее время в США проводится расследование происхождения пандемии COVID-19. "Для этого в Конгрессе США создан специальный подкомитет. В связи с причастностью к масштабным экспериментам с коронавирусами американской компании "Эко-Хелс Альянс", а также возможным влиянием ЦРУ на ход экспертного расследования, 12 сентября 2023 года законодатели публично потребовали от главы ведомства Уильяма Бернса подробные материалы для работы подкомитета", - сказал Кириллов.