МО РФ обнаружило новые свидетельства опасной деятельности лабораторий США на Украине

Начальник войск РХБЗ Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что подтвердились факты испытаний фармакологических препаратов на местном населении, а также вывоз в США биообразцов "для их возможного использования в наступательных биологических программах"

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Документы, найденные в украинских лабораториях, свидетельствуют об опасном характере биологической деятельности Пентагона. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге по военно-биологической деятельности США.

"В результате специальной военной операции российские специалисты получили доступ к ряду украинских биообъектов, в частности к лабораториям в городах Рубежное, Северодонецк, Херсон и их служебной документации. Ее анализ подтвердил опасный характер экспериментов Пентагона по оценке восприимчивости населения Украины к зоонозным инфекциям", - сказал Кириллов.

По его словам, подтвердились факты испытаний фармакологических препаратов на местном населении, а также вывоз в США биообразцов "для их возможного использования в наступательных биологических программах".

Кириллов добавил, что специалисты РФ осуществили проверку четырех объектов на территориях Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). "В тайнике ветеринарной лаборатории населенного пункта Мангуш была обнаружена коллекция эталонных штаммов микроорганизмов, поставленная из Американской типовой коллекции, предназначенной для изучения экономически значимых заболеваний животных", - сообщил начальник войск РХБЗ.

По словам Кириллова, полученные документы подтверждают изучение путей миграции птиц сотрудниками биосферного заповедника "Аскания-Нова" в Херсонской области. "Установлены факты сбора и паспортизации штаммов вируса птичьего гриппа, летальность которых при передаче человеку может достигать 40%", - отметил он.