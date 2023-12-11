МО РФ: Вашингтон и Киев позиционировали военно-биологические исследования как мирные

По словам начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова, Россия предоставила документальные доказательства того, что при поддержке США на территории Украины проводились работы с биологическим оружием

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Россия предоставила документальные доказательства того, что при поддержке США на территории Украины проводились работы с биологическим оружием, однако Вашингтон и Киев позиционировали эти исследования как сотрудничество "в мирных целях". Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"РФ были предоставлены документальные доказательства того, что при финансовой, научно-технической и кадровой поддержке США на территории Украины проводились работы с компонентами биологического оружия, осуществлялись исследования возбудителей особо опасных и экономически значимых инфекций. <…> Прикрываясь формулировками статьи Х Конвенции [о запрещении биологического и токсинного оружия], Вашингтон и Киев позиционировали военно-биологические исследования как "сотрудничество в мирных целях", - сказал Кириллов на брифинге по военно-биологической деятельности США.

По его словам, Россией было задано более 20 вопросов, касающихся нарушения Киевом и Вашингтоном требований Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). "Они касались номенклатуры и количества патогенных микроорганизмов, изучаемых в рамках программы снижения угрозы, проведения исследований на украинских военнослужащих и душевнобольных, сокрытия Украиной и США фактов сотрудничества в военно-биологической сфере в международной отчетности по линии КБТО. <…> Ни на один из заданных вопросов не было получено ответов по существу. Намерены вернуться к обсуждению в ходе предстоящего совещания государств - участников КБТО", - добавил начальник войск РХБЗ.