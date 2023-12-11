МО РФ заявило, что США для установления глобального биоконтроля подменяют положения КБТО

Начальник войск РХБЗ Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов напомнил, что РФ на протяжении последних нескольких лет продвигаются практические инициативы по укреплению режима нераспространения биологического оружия и совершенствованию мер доверия

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. США для установления глобального биологического контроля подменяют собственными правилами положения Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). Об этом в ходе брифинга заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"Усилия США по установлению глобального биологического контроля сопровождаются подменой положений КБТО и других норм международного законодательства собственными правилами, которые разработаны в американских интересах, поддержаны коллективным Западом и навязаны для выполнения третьим странам", - сказал Кириллов.

По его наблюдению, это прослеживается в работе на профильных международных площадках, когда западные делегации продавливали принятие решений лишь по интересующей их проблематике, не считаясь с приоритетами других государств.

Начальник войск РХБЗ напомнил, что Российской Федерацией на протяжении последних нескольких лет продвигаются практические инициативы по укреплению режима нераспространения биологического оружия и совершенствованию мер доверия.

В качестве одной из инициатив РФ Кириллов назвал возобновление переговоров по разработке юридически обязывающего протокола к КБТО с эффективным механизмом проверки, который включал бы списки патогенных микроорганизмов, токсинов, специализированного оборудования и носил бы всеобъемлющий характер.

"Считаем, что для реализации этой меры необходимо использовать подходы и практические наработки экспертной группы ВЕРЕКС. Соответствующие рабочие документы подготовлены и будут представлены на предстоящем совещании в Женеве", - сказал Кириллов.