Как отметил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов, список фигурантов военно-биологического досье могут дополнить лицами, оказавшими влияние на ход расследования причин возникновения пандемии COVID-19

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Администрация США сознательно игнорирует вопросы биологической безопасности ради получения сверхприбылей. Об этом в ходе брифинга заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Кириллов подчеркнул, что список фигурантов военно-биологического досье может быть дополнен лицами, оказавшими влияние на ход расследования причин возникновения пандемии COVID-19. Речь идет о сотрудниках госорганов, должностных лицах медицинских и фармацевтических компаний.

"Деятельность указанных должностных лиц наглядно демонстрирует, что американская администрация сознательно игнорирует важнейшие вопросы биобезопасности ради получения сверхприбылей", - сказал Кириллов.

В числе фигурантов военно-биологического досье Кириллов упомянул бывшего советника Белого дома и директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи. Названа также Джина Хаспел, которая с 2018 по 2021 годы была директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ), курировала выполнение военно-биологических программ со стороны ЦРУ, участвовала в расследовании, направленном на установление причин пандемии COVID-19. В досье указывается и бывшая глава компании "Метабиота" Нита Мадхав, которая являлась организатором платформы по прогнозированию сценариев развития пандемии COVID-19, оказавшейся полностью неэффективной. Также Кирилловым упомянут Алекс Азар, который с 2018 по 2021 годы был министром здравоохранения и социальных служб США.