В Минобороны России сообщили об уничтожении разведгруппы ВСУ на купянском направлении

В ведомстве отметили, что для этого использовали минометы "Сани"

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Расчеты минометов "Сани" калибра 120 мм Западной группировки войск РФ на купянском направлении уничтожили разведывательную группу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Разведчики и операторы БПЛА группировки войск "Запад" в ночное время обнаружили разведывательную группу националистов вблизи от позиций одного из мотострелковых подразделений на купянском направлении. В качестве средства по уничтожению живой силы противника командование определило 120-мм минометы "Сани". Сразу после получения координат нахождения боевиков минометчики выдвинулись на рубеж открытия огня. Благодаря корректировке огня подразделениями БПЛА, своевременной и точной работе расчетов минометов "Сани", разведывательная группа ВСУ была полностью уничтожена", - говорится в сообщении.

Как отметили в военном ведомстве, расчету подразделения достаточно нескольких минут для приведения миномета к бою, после этого беглым огнем с корректировкой минометы наносят удар.

"Уничтожаем ДЗОТы, цели, находящиеся в движении, пехоту противника. Работаем 24/7. Мы постоянно меняемся, окапываемся. В ходе огневых задач прикрываем наших ребят, работаем на подавление, на уничтожение различных целей. Разные случаи бывают. Сегодня уничтожили разведывательную группу ВСУ в лесном массиве", - рассказал командир расчета с позывным Змей.