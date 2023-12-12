В Минобороны России сообщили об отражении 18 атак ВСУ на донецком направлении

Начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев отметил, что Вооруженные силы Украины потеряли до 200 человек

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Подразделения Южной группировки Вооруженных сил РФ отразили 18 атак Вооруженных сил Украины на донецком направлении. Общие потери украинских войск составили до 200 военнослужащих, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.

"Подразделение Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией на донецком направлении отразили 18 атак штурмовых групп ВСУ, нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Артемовское, Клещеевка, Курдюмовка, Георгиевка. Убитыми и ранеными противник потерял до 200 военнослужащих, две боевые бронированные машины", - сказал Астафьев.

Он уточнил, что в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены две 122-мм гаубицы Д-30. Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре украинских БПЛА в районе Шевченко в ДНР.