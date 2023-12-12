Минобороны России сообщило об уничтожении Су-35 украинской РЛС на купянском направлении

В военном ведомстве отметили, что экипажи самолетов круглосуточно несут дежурство в зоне ответственности, выполняя вылеты с аэродрома базирования

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Истребитель Су-35 Воздушно-космических сил РФ обнаружил и уничтожил радиолокационную станцию (РЛС) Вооруженных сил Украины на купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Летчиком при выполнении задачи по контролю воздушного пространства в зоне проведения специальной военной операции на купянском направлении было обнаружено излучение радиолокационной станции противника. В результате пуска авиационной управляемой ракеты радиолокационное излучение от цели пропало. По результатам разведки было получено подтверждение уничтожение цели", - сообщили в военном ведомстве.

В Минобороны добавили, что экипажи Су-35С круглосуточно несут дежурство в зоне ответственности, выполняя вылеты с аэродрома базирования.

Су-35 (по кодификации НАТО - Flanker-Е+) - российский многоцелевой сверхманевренный истребитель с управляемым вектором тяги поколения "4++". В составе ВКС России носит индекс Су-35С. Предназначен для завоевания господства в воздухе путем уничтожения пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов управляемыми ракетами на большой, средней и малой дальности, при ведении дальних и ближних маневренных боев, при автономных и групповых действиях, поражения надводных и наземных целей всеми видами вооружения, в любых метеоусловиях, а также объектов наземной инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования.