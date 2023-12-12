В Минобороны РФ сообщили об уничтожении вертолетами Ка-52 сети опорников ВСУ

В ведомстве пояснили, что в ходе боевого вылета летчики, двигаясь на предельно малых высотах, с кабрирования выполнили пуски 80-мм неуправляемых авиационных ракет по целям

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Экипажи вертолетов Ка-52 Центральной группировки Вооруженных сил РФ на краснолиманском направлении уничтожили сеть опорных пунктов Вооруженных сил Украины. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Экипажи вертолетов Ка-52 группировки войск "Центр" уничтожили сеть опорных пунктов ВСУ на краснолиманском направлении специальной военной операции. Экипажи разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 группировки войск "Центр" в составе ударной группы уничтожили скопление живой силы противника и огневые средства украинских националистов в позиционном районе ВСУ на краснолиманском направлении специальной военной операции", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе боевого вылета летчики, двигаясь на предельно малых высотах, с кабрирования выполнили пуски 80-мм неуправляемых авиационных ракет по целям, выявленным передовыми авиационными наводчиками группировки, действующими непосредственно на линии боевого соприкосновения.