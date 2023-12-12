МО РФ сообщило об уничтожении расчетом "Корнет" командно-наблюдательного пункта ВСУ

По информации ведомства, противотанковый ракетный комплекс выполнил стрельбу с максимальной дальности, превышающей 5 км

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Корнет" уничтожил командно-наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ), находившийся на правом берегу Днепра. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Личный состав расчета противотанкового ракетного комплекса "Корнет" группировки войск "Днепр" двумя прямыми попаданиями ракет уничтожил командно-наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины, выявленный российской разведкой на правом берегу Днепра. Расчет ПТРК "Корнет" выполнил стрельбу с максимальной дальности, превышающей 5 км. Выбранная для боевой работы позиция позволила беспрепятственно навести ракеты на цель", - сообщили в российском военном ведомстве.

На счету командира расчета ПТРК "Корнет" с позывным Калачик уже два танка, три бронетранспортера, пять пикапов и почти 150 уничтоженных военнослужащих ВСУ. По его словам, работа расчета схожа с работой снайпера. "Подготовка к выстрелу занимает около недели. Нужно сначала найти позицию, чтобы она была безопасной для личного состава, чтобы видно все было, господствующие высоты занимать, наблюдать долго, смотреть, что происходит. Понять, что они делают, куда они привозят, куда они отходят, где они живут, и только потом уже, когда все доложили командирам нашим, вместе принимаем решение: когда отрабатывать и по каким целям", - рассказал он на видео, опубликованном Минобороны РФ.