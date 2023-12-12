Минобороны РФ сообщило об уничтожении замаскированных позиций ВСУ на купянском направлении

В ведомстве отметили, что артиллеристам приходится ежедневно работать в сложнейших условиях, однако подготовленные расчеты тратят несколько минут после получения цели до произведения выстрела, используя тактику частых смен огневых позиций

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Расчеты самоходных артиллерийских установок "Мста-С" Западной группировки войск уничтожили замаскированные позиции и скопление бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"На купянском направлении разведчики общевойскового соединения визуально и с помощью беспилотных летательных аппаратов вскрыли замаскированные позиции и скопление бронетехники ВСУ и передали координаты на командный пункт для дальнейшего уничтожения. По уточненным координатам военнослужащие артиллерийской батареи огнем из самоходных артиллерийских установок "Мста-С" уничтожили опорный пункт и боевые машины пехоты противника", - говорится в сообщении

Как отметили в Минобороны, артиллеристам приходится ежедневно работать в сложнейших условиях, однако подготовленные расчеты тратят несколько минут после получения цели до произведения выстрела, используя тактику частых смен огневых позиций.

"Тактика круглосуточной артиллерийской карусели дезориентирует противника, заставляет его тратить боеприпасы, рассекречивать позиции своих замаскированных огневых точек. И главное - спасает жизни российских военнослужащих", - добавили там.