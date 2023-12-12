В ДНР сообщили об уничтожении под Донецком нескольких ключевых позиций ВСУ

Советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин отметил, что часть украинских военнослужащих была вынуждена отступить

ДОНЕЦК, 12 декабря. /ТАСС/. Российские силы уничтожили сразу на нескольких участках под Донецком несколько ключевых боевых позиций украинских войск.

"Последние несколько дней ознаменовались уничтожением сразу нескольких опорных пунктов противника. Это были мощные, ключевые позиции на нескольких участках линии боевого соприкосновения под Донецком", - сказал ТАСС советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

По его словам, часть украинских военнослужащих была вынуждена отступить. При этом число погибших бойцов Вооруженных сил Украины за указанный период времени насчитывает несколько десятков.