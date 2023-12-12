12 декабря, 06:53
Военная операция на Украине

Пленный ВСУ рассказал о хорошем отношении и ежедневных медосмотрах в РФ

По словам Назара Курьяна, украинская военная полиция запугивала солдат до такой степени, что им ничего не оставалось, как снова и снова возвращаться в окопы

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Российские военные хорошо относятся к украинским военнопленным, врачи ежедневно проводят медицинские осмотры, рассказал сложивший оружие военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Назар Курьян.

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"Отношение хорошее, медицинская помощь каждый день. Доктор приходит и утром рано, и вечером. Всегда все спрашивает, как у вас настроение. Рассказывают какие-то новости, показывают фильмы. В общем, заново нас учат тому, чему нас не доучили в школе после 14-го года", - рассказал пленный, видео беседы с которым распространило Минобороны РФ.

По его словам, военная полиция ВСУ запугивает украинских солдат до такой степени, что им ничего не остается, как снова и снова возвращаться в окопы. "Говорят, в плен не сдавайтесь ни в каком случае <...> Лучше погибнуть там, чем погибнуть в плену, то есть вот так говорили", - рассказал Курьян.

При этом, по его словам, после сдачи в плен украинских солдат сразу успокоили. "Так как я уже тут побывал, я уже понял, про вас не так рассказывают, как оно есть на самом деле", - добавил Курьян.

Пленный утверждает, что их ротой, в которой осталось лишь треть личного состава, из-за отсутствия офицеров командовал рядовой с позывным "Херсон". В его взводе осталось не больше 11 человек. 

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