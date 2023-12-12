Балицкий сообщил о значительном продвижении ВС РФ у Новопокровки

Губернатор Запорожской области назвал стабильно напряженной обстановку на запорожском направлении

МЕЛИТОПОЛЬ, 12 декабря. /ТАСС/. Российские силы значительно продвинулись у Новопокровки в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"Постоянно нахожусь на связи с нашими подразделениями на запорожском направлении. Обстановка стабильно напряженная, однако наши парни продолжают не только удерживать оборону, но и поступательно продвигаться вперед. Наши подразделения значительно продвинулись вперед северо-восточнее Новопокровки", - написал он в Telegram-канале.

Балицкий добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут заметные потери. "Мы знаем, что с позиций выводят части нацистской группировки "Марун", которая понесла значительные потери и нуждается в восстановлении боеспособности. Ее место заняли мобилизованные. Следим и четко контролируем переброску соединений противника, знаем их планы", - отметил губернатор.

По его словам, за сутки ВСУ более 90 раз обстреливали находящиеся у линии боевого соприкосновения населенные пункты Васильевка, Пологи, Токмак.

Украинская армия с начала июня вела безуспешные попытки наступления. По данным главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, за полгода Киев потерял более 125 тыс. человек и свыше 16 тыс. единиц вооружения. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что наступление так и не принесло Украине значимых результатов. В последние недели на Западе и в самом Киеве неоднократно заявляли, что "контрнаступление" оказалось недостаточно успешным, а на фронте сложилась тупиковая для украинской стороны ситуация.