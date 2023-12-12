МО РФ рассказало о потерях ВСУ на херсонском направлении

Они составили до 35 военных, 2 гаубицы Д-20 и 2 самоходные артиллерийские установки "Гвоздика"

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на херсонском направлении до 35 военных, 2 гаубицы Д-20 и 2 самоходные артиллерийские установки (САУ) "Гвоздика". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На херсонском направлении в результате огня артиллерии по районам сосредоточения подразделений 123-й бригады теробороны в районе населенного пункта Камышаны Херсонской области потери противника составили до 35 военнослужащих и 2 автомобиля", - сказали в ведомстве.

Кроме того, по данным министерства, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: две гаубицы Д-20 и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".