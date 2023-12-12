Госдума ввела уголовное наказание за дискредитацию добровольцев Росгвардии

Также вводится наказание за публичное распространение ложной информации о таких формированиях и оказание содействия в исполнении решений других государств об уголовном преследовании в их отношении

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла закон об уголовной ответственности за дискредитацию добровольческих формирований Росгвардии. Также вводится наказание за публичное распространение ложной информации о таких формированиях и оказание содействия в исполнении решений других государств об уголовном преследовании добровольцев Росгвардии.

Документ внесен в палату парламента в сентябре группой парламентариев во главе с председателем комитета палаты по информполитике Александром Хинштейном в пакете инициатив, который позволяет Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования.

Так, упоминанием добровольцев Росгвардии дополняются действующие статьи Уголовного кодекса РФ: 207.3 (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий, оказании добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации), ст. 280.3 (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий, оказания добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации) и ст. 284.3 (оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Российская Федерация не участвует, или иностранных государственных органов).

При этом санкции остаются на нынешнем уровне. В ст. 207.3 УК РФ максимальное наказание составляет до 15 лет лишения свободы, в ст. 280.3 УК РФ - до семи лет лишения свободы, в ст. 284.3 УК РФ - до пяти лет лишения свободы.