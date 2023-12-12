Госдума ввела штрафы за дискредитацию добровольцев Росгвардии

Максимальный штраф для граждан составляет до 100 тыс. рублей, для должностных лиц - до 300 тыс. рублей, для юридических лиц - до 1 млн рублей

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла закон о введении административной ответственности за дискредитацию добровольческих формирований Росгвардии.

Документ внесен в Госдуму в сентябре группой парламентариев во главе с председателем комитета палаты по информполитике Александром Хинштейном в пакете инициатив, позволяющем Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования.

Упоминание об этих добровольцах вносится в ст. 20.3.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Сейчас в ней установлены санкции за дискредитацию добровольческих формирований, оказывающих содействие в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации. При этом штрафы остаются на прежнем уровне: максимальный штраф для граждан составляет до 100 тыс. рублей, для должностных лиц - до 300 тыс. рублей, для юридических лиц - до 1 млн рублей.