МО РФ сообщило о гибели российского миротворца в Карабахе в результате ДТП

Как добавили в ведомстве, еще двое получили травмы средней и тяжелой степени

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Российский миротворец погиб 11 декабря в Нагорном Карабахе в результате съезда с горной дороги БТР-82. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"11 декабря в результате съезда с горной дороги БТР-82 российского миротворческого контингента погиб один военнослужащий ВС РФ, двое - получили травмы средней и тяжелой степени", - говорится в бюллетене.

В нем отмечается, что при участии азербайджанской стороны пострадавшим миротворцам оказана вся необходимая медицинская помощь. Получившие травмы военнослужащие авиационным транспортом российского миротворческого контингента доставлены для дальнейшего лечения в стационарное медицинское учреждение.

В документе также говорится, что российские миротворцы продолжают выполнять задачи на 18 наблюдательных постах на территории Карабахского экономического района Азербайджанской Республики. Нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российского миротворческого контингента не зафиксировано.

"Поддерживается непрерывное взаимодействие с Баку, направленное на обеспечение безопасности и соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения", - сообщили в ведомстве.