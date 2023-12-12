"Офицеры России" поддержали решение Путина об участии в выборах президента

По словам председателя организации Сергея Липового, непростое время требует сильных лидеров, способных привести Россию к победе

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Общественная организация "Офицеры России" поддержала решение президента РФ Владимира Путина участвовать в выборах 2024 года. Об этом в ходе торжественной конференции, посвященной Дню Героев Отечества сообщил председатель организации Сергей Липовой.

"Все мы сегодня хотим выразить однозначную и единогласную поддержку нашему президенту и верховному главнокомандующему Владимиру Владимировичу Путину в его решении принять участие в выборах главы государства. Это очень правильный, своевременный и ответственный выбор. Непростое время требует сильных лидеров, способных привести Россию к победе", - сказал Липовой.

Как передает корреспондент ТАСС, в торжественном мероприятии приняли участие более 200 генералов и офицеров - участников боевых действий, в том числе специальной военной операции, 20 Героев России и Героев Советского Союза, кавалеры боевых орденов и медалей, представители ветеранских организаций.

Торжественная конференция, посвященная Дню Героев Отечества проводится ежегодно. В рамках мероприятия проходит встреча Героев Советского Союза и Героев Российской Федерации с военнослужащими, сотрудниками и ветеранами силовых ведомств и контрольно-надзорных органов, имеющих боевые награды. В ходе конференции выдаются награды общественной организации.

Президентские выборы в России пройдут в течение трех дней - с 15 по 17 марта 2024 года.