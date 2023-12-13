МО РФ сообщило об уничтожении замаскированных позиций ВСУ на купянском направлении

Также были ликвидированы несколько боевых машин противника, уточнили в ведомстве

ТАСС, 13 декабря. /ТАСС/. Расчеты самоходных артиллерийских установок (САУ) "Акация" Западной группировки войск уничтожили замаскированные позиции и скопление боевой техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"На купянском направлении разведчики общевойскового соединения с помощью беспилотных летательных аппаратов вскрыли замаскированные позиции и скопление бронетехники ВСУ и передали координаты на командный пункт для дальнейшего уничтожения. По уточненным координатам военнослужащие артиллерийской батареи огнем из самоходных артиллерийских установок "Акация" уничтожили замаскированные позиции, боевые бронированные машины и 122-мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика" противника", - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении целей.

"Дежурили в укрытии. Поступила команда - все занялись своими делами. Каждый номер расчета знает свою определенную задачу. Все быстро сделали, зарядили, выстрелили. Цель была поражена", - рассказал заряжающий САУ "Акация" с позывным Пингвин.