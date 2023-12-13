Фрегат "Адмирал Григорович" завершил учения с ВМС Алжира в Средиземном море

Моряки отработали взаимодействие по пресечению нелегальных действий в море и провели совместную поисково-спасательную операцию

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Фрегат Черноморского флота (ЧФ) "Адмирал Григорович" принял участие в международных учениях ВМФ России и ВМС Алжира в Средиземном море. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

"Фрегат Черноморского флота "Адмирал Григорович", выполняющий задачи в составе постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море, завершил участие в международном учении "Совместные военно-морские маневры - 2023" с кораблями ВМС Алжирской Народной Демократической Республики. Целью учения стала отработка совместных действий ВМС двух стран, укрепление сотрудничества, взаимодействия и дружественных отношений", - говорится в сообщении.

Во время морской фазы учений моряки отработали взаимодействие по пресечению нелегальных действий в море и провели совместную поисково-спасательную операцию. От Черноморского флота кроме фрегата участвовали поисково-спасательный вертолет Ка-27ПС и досмотровая группа, от ВМС Алжира - фрегат "Ар-Радиа", учебный корабль "Ля Сумам", морской буксир "Мунджид", патрульный самолет, поисково-спасательные вертолеты и катер.

"Перед выходом в море российские и алжирские моряки провели товарищеский футбольный матч. После завершения участия в международном учении экипаж фрегата "Адмирал Григорович" продолжит выполнять задачи в составе постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море", - добавили в ЧФ.

"Адмирал Григорович" - первый из трех фрегатов проекта 11356, построенных на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" для Черноморского флота.