МО РФ сообщило об поражении экипажами Ка-52М пункта управления ВСУ на донецком направлении

Удар выполнялся неуправляемыми авиационными ракетами, уточнили в ведомстве

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Модернизированные ударно-разведывательные вертолеты Ка-52М в составе ударной группы уничтожили пункт управления, бронетехнику и живую силу ВСУ на донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М в составе ударной группы выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника в зоне СВО на донецком направлении", - сказали в ведомстве.

Там добавили, что летчики армейской авиации по координатам авиационного наводчика выполнили пуски ракет и уничтожили пункт управления и бронетехнику ВСУ.

"Поступила боевая задача нанести удары по координатам предполагаемой живой силы противника. Выдвинулись в район, отработали связь с передовым авианаводчиком. Он подсказал уточненные координаты, отработали неуправляемым ракетным вооружением. Передовой авианаводчик подсказал попадание. Противодействие со стороны противника отсутствовало в данном вылете. Вернулись без происшествий" - рассказывает летчик Ка-52М с позывным Оса.

В Минобороны отметили, что армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта и военных грузов, авиационной поддержке подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.

Ка-52М является модернизированной версией вертолета Ка-52 "Аллигатор" с учетом опыта его боевого применения. По данным разработчиков, ракетное вооружение Ка-52М унифицировано с вооружением другого новейшего ударного вертолета Ми-28НМ, что позволило значительно увеличить дальность поражения целей.