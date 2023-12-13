МО РФ показало боевую работу танкистов Западного военного округа

На купянском направлении они уничтожили несколько опорных пунктов и огневых точек ВСУ, сообщили в оборонном ведомстве

ТАСС, 13 декабря. Экипажи танков Т-80 Западного военного округа уничтожили опорные пункты, укрепленные окопы и огневые точки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"На купянском направлении танкисты Западной группировки войск с закрытых огневых позиций уничтожили вскрытые опорные пункты, укрепленные окопы и огневые точки ВСУ. <…> Огонь корректировался с помощью беспилотных летательных аппаратов, их же камеры фиксировали попадания", - говорится в сообщении.

Как отметили в военном ведомстве, танкисты Западного военного округа в зоне проведения специальной военной операции работают на переднем крае и оказывают поддержку мотострелковым подразделениям российских войск, нанося мощные огневые удары по противнику. При этом танковые экипажи на передовой могут работать как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций за рельефом местности или в укрытиях.

"Обычно у нас первый выстрел пристрелочный, потом нас уже корректируют и говорят, что и куда. Было такое, что с первого выстрела поражали", - рассказал механик-водитель танка Т-80 с позывным Белка.

По его словам, главное отличие Т-80 - это газотурбинный двигатель, который дает очень большую мощность, а также относительно небольшую массу танка по сравнению с его западными аналогами. "Это дает ему очень большую маневренность, большой запас хода, то есть он может преодолеть большие препятствия, быстро выскочить на позицию", - добавил механик-водитель танка.