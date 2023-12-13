В Минобороны РФ рассказали о работе расчета РСЗО "Торнадо-Г" на купянском направлении

Основными целями для реактивных систем залпового огня в ходе спецоперации стали командные пункты, опорные пункты, скопление живой силы и техники ВСУ, добавили в ведомстве

ТАСС, 13 декабря. Расчет реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" на купянском направлении уничтожил опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"Артиллеристы группировки войск "Запад" в круглосуточном режиме наносят точные удары по военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям и живой силе ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на купянском направлении. Один из расчетов боевых машин РСЗО "Торнадо-Г" в этот раз нанес удар по опорному пункту и скоплению живой силы ВСУ. Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении цели", - говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что основными целями для расчетов РСЗО "Торнадо-Г" и "Град" в ходе проведения СВО стали командные пункты, опорные пункты, скопление живой силы и техники, склады боеприпасов и ГСМ противника.

"Нам достаточно 5-10 минут для того, чтобы добраться до огневой точки из безопасного района, нанести удар и, свернувшись, покинуть ее. Этого достаточно, чтобы противник не смог нас обнаружить и противодействовать", - сообщил командир реактивной батареи с позывным Ангара.