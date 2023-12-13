Боец ВС РФ рассказал о смене методов работы артиллеристов на передовой в Донбассе

Работа батареями на фронте давно не актуальна, "приходится хаотично разбрасывать расчеты", уточнил российский военнослужащий с позывным Аргун

ДОНЕЦК, 13 декабря. /ТАСС/. Российские артиллеристы в Донбассе отошли от традиционных методов работы расчетов на передовой для обеспечения безопасности. Об этом сообщил боец ВС РФ с позывным Аргун.

"Работа батареями на фронте уже давно не актуальна. Тут вопрос безопасности. Вражеские дроны, артиллерия, разведка - все это несет угрозу для артиллерийских расчетов. Раньше разница между орудиями составляла от двух до пяти десятков метров в среднем. От этой практики мы ушли. Приходится прибегать к хитрости и хаотично разбрасывать наши расчеты. Тогда их куда сложнее вычислить", - сказал боец.

Он уточнил, что такой метод работы позволяет не только существенно снизить риски, но и облегчает выполнение собственных задач. "В этом случае нет острой необходимости в маскировке огневой позиции, с которой можно выполнять задачи, работая сразу по нескольким направлениям", - пояснил боец.