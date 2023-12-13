Новейший ледокол "Евпатий Коловрат" проходит завершающий этап государственных испытаний

Он предназначен для самостоятельной проводки кораблей и судов в ледовых условиях с выполнением всех видов ледокольных работ, буксирного обеспечения, доставки грузов к удаленным районам базирования

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Новейший дизель-электрический ледокол "Евпатий Коловрат" проекта 21180М проходит завершающий этап государственных испытаний перед введением в корабельный состав Тихоокеанского флота (ТОФ). Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ТОФ.

"Ледокол "Евпатий Коловрат" прибыл в пункт базирования на Камчатке в конце июля 2023 года после преодоления межфлотского перехода из Санкт-Петербурга. В настоящее время ледокол проходит завершающий этап государственных испытаний, после чего планируется его ввод в корабельный состав ТОФ", - говорится в сообщении.

В акватории Авачинской бухты в ходе проведения государственных испытаний экипаж вертолета Ка-27ПС обеспечил проверку стабильности работы авиационного комплекса судна. "Во время проверки работоспособности авиационно-технического оборудования судна экипаж вертолета Ка-27ПС морской авиации ТОФ проводил взлеты и посадки на вертолетную площадку ледокола как в светлое, так и в темное время суток", - рассказали в ТОФ.

Ледокол "Евпатий Коловрат" проекта 21180М предназначен для самостоятельной проводки кораблей и судов в ледовых условиях с выполнением всех видов ледокольных работ, буксирного обеспечения, доставки грузов к удаленным районам базирования, оказания помощи судам, терпящим бедствие.

Полное водоизмещение ледокола - 4 080 тонн, длина корпуса - 82 м, ширина - 19 м, осадка - 4,6 м. Скорость - до 14 узлов, дальность плавания - 7 600 миль, автономность - 30 суток. Экипаж ледокола - 28 человек. Судно может преодолевать льды толщиной до 1 м со скоростью 2 узла.