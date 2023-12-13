Российские войска получили финальную в 2023 году партию БМП-3 и БТР-МДМ

В холдинге "Высокоточные комплексы" добавили, что каждый экземпляр БМП-3 оснащается противокумулятивными решетками и бронеэкранами

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Предприятие "Курганмашзавод" (КМЗ, входит в холдинг "Высокоточные комплексы" Ростеха) поставила Минобороны России финальную в 2023 году партию боевых машин пехоты БМП-3 и десантных бронетранспортеров БТР-МДМ. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга.

"Курганмашзавод" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") отгрузил Минобороны РФ финальную партию БМП-3 и десантных бронетранспортеров БТР-МДМ по госконтрактам текущего года. В Вооруженные силы РФ в полном объеме поставлены не только БМП-3 и БТР-МДМ. Как соисполнитель по ГОЗ "Курганмашзавод" закрыл свою часть обязательств по поставкам БМП-2М с боевым модулем "Бережок", - сообщили там.

В холдинге добавили, что каждый экземпляр БМП-3 оснащается противокумулятивными решетками и бронеэкранами.

Как отметил исполнительный директор предприятия Игорь Гиске, сейчас предприятие при поддержке Ростеха модернизирует производственные мощности и расширяет штат. "После отгрузки финальной партии БМП-3 предприятие продолжит изготавливать боевые машины пехоты в рамках обязательств по дополнительным объемам", - привели его слова в пресс-службе холдинга.

Боевая машина пехоты БМП-3 разработана во второй половине 1980-х годов в Специальном конструкторском бюро машиностроения (СКБМ), изготовитель - КМЗ. Вместимость - три члена экипажа и до семи десантников. Плавающая машина вооружена пушкой калибра 100 мм (с возможностью запуска управляемых ракет) и тремя (спаренный и два курсовых) пулеметами калибра 7,62 мм. Масса - 18,7 т, скорость по шоссе - 70 км/ч. Состоит на вооружении с 1987 года.

БТР-МДМ "Ракушка" - российский десантируемый бронетранспортер, созданный на Волгоградском тракторном заводе. Машина обладает массой в 13,2 тонны и вооружена двумя пулеметами. Экипаж состоит из двух человек, а число десантируемых бойцов достигает 13. "Ракушка" предназначена для перевозки личного состава (десанта), боеприпасов, запасных частей, горюче-смазочных материалов в подразделениях ВДВ и морской пехоты.