МО РФ сообщило об отражении атак штурмовых групп ВСУ на купянском направлении

По данным Минобороны, потери ВСУ составили до 55 военнослужащих

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Подразделения "Западной" группировки войск за минувшие сутки отразили восемь атак штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенных пунктов Харьковской области и озера Лиман. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На купянском направлении слаженными действиями подразделений "Западной" группировки войск, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем за сутки отражено восемь атак штурмовых групп 14-й, 43-й, 60-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Ягодное Харьковской области и озера Лиман", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ также заявили, что нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 115-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад противника северо-западнее озера Лиман и на северной окраине населенного пункта Синьковка Харьковской области. "Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 производства США и две боевые бронированные машины", - отметили в оборонном ведомстве.