Минобороны РФ заявило об уничтожении цехов сборки и ремонта БПЛА ВСУ

По данным ведомства, оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены живая сила и военная техника ВСУ в 118 районах

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ поразили четыре склада и уничтожили цеха сборки и ремонта беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны РФ.

"Уничтожены цеха сборки и ремонта беспилотных летательных аппаратов, поражены три склада боеприпасов и склад горючего, украинская радиолокационная станция кругового обзора с фазированной антенной решеткой 79К6 "Пеликан", - уточняется в сообщении.

По данным военного ведомства РФ, также оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены живая сила и военная техника ВСУ в 118 районах.