По данным ведомства, экипажи танков Т-72Б3 одного из общевойсковых объединений группировки войск "Восток" оказывают огневую поддержку штурмовым подразделениям в районе населенных пунктов Урожайное и Новодонецкое на границе Запорожской области и Донецкой Народной Республики

ДОНЕЦК, 13 декабря. /ТАСС/. Российские штурмовики продвигаются на южнодонецком направлении в то время, пока Вооруженные силы Украины (ВСУ) постепенно "выдыхаются", сообщили ТАСС Минобороны.

"Экипажи танков Т-72Б3 одного из общевойсковых объединений группировки войск "Восток" оказывают огневую поддержку штурмовым подразделениям в районе населенных пунктов Урожайное и Новодонецкое на границе Запорожской области и Донецкой Народной Республики. Танкисты группировки войск "Восток" уничтожают бронетехнику, огневые средства и живую силу ВСУ на опорных пунктах, работают в основном с закрытых огневых позиций. По словам танкистов-дальневосточников, противник выдыхается, что позволяет нашим штурмовым подразделениям продвигаться вперед", - сообщили в Минобороны.

О стабилизации обстановки на линии боевого соприкосновения на этом участке фронта сообщили и танкисты группировки "Восток". "На фронте обстановка стала спокойнее, чувствуется, что противник начинает захлебываться", - привели в Минобороны слова командира танка Т-72Б3 с позывным Хатуу.

По его словам, ощущается нехватка боеприпасов у противника, что дает российским артиллеристам весомое преимущество на фронте.