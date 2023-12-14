Минобороны России сообщило об уничтожении штурмовой группы ВСУ на купянском направлении

В ведомстве отметили, что разведчики и кадры объективного контроля, полученные с дронов в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении целей

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Артиллеристы Западной группировки войск с помощью установок "Мста-С" уничтожили штурмовую группу и бронетранспортер М113 Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"На купянском направлении разведчики гвардейской танковой армии визуально и с помощью беспилотных летательных аппаратов обнаружили передвижение штурмовой группы и бронетехники ВСУ и передали координаты на командный пункт для дальнейшего уничтожения. По уточненным координатам военнослужащие артиллерийской батареи огнем из самоходных артиллерийских установок "Мста-С" уничтожили штурмовую группу и бронетранспортер М113 противника", - сообщили в российском военном ведомстве.

В Минобороны РФ отметили, что разведчики и кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении целей.

"Сейчас батарея находится в районе огневых позиций и выполняет боевые задачи. Ведем огонь по отдельным целям, контрбатарейная борьба, также выполняем задачи по уничтожению противника высокоточным боеприпасом. Сегодня работали по скоплению живой силы противника и бронетехнике", - рассказал командир гаубичной самоходной артиллерийской батареи с позывным Кузбас.