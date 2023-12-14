В России создали патрон повышенной пробиваемости для стрелкового оружия

Он, в частности, предназначен для поражения живой силы противника, находящейся в легкобронированной и небронированной технике

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Тульский патронный завод запатентовал патрон повышенной пробиваемости для стрелкового оружия, который может использоваться в том числе в автомате Калашникова. Он предназначен для поражения живой силы противника, в том числе в легкобронированной технике, следует из описания изобретения к патенту, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"В результате использования изобретения был создан малоимпульсный промежуточный патрон стрелкового оружия повышенной пробиваемости нового условно малого калибра с повышенными внешнебаллистическими характеристиками и характеристиками дальности пробития элементов броневой индивидуальной защиты человека, предназначенный также для поражения живой силы противника, находящейся в легкобронированной и небронированной технике, при этом сохранились комфортный импульс отдачи и габариты стрелкового оружия", - говорится в документе.

Согласно описанию, длина патрона составляет от 55 до 63 мм, гильза имеет бутылочную форму, а пуля с бронебойным сердечником имеет удлиненную оживальную (обтекаемую, - прим. ТАСС) головную часть. "Что касается предпочтительного калибра такого патрона, то принято решение остановиться на фиксированном размере - 6,02 мм. Однако может оказаться, что калибр патрона изменится в ту или иную сторону, и тем не менее геометрические и иные параметры боеприпаса останутся в вышеобозначенных пределах при сохранении его заявленных характеристик. <…> Габаритные размеры позволяют отнести [патрон] к классификации промежуточных патронов условно малого калибра, что делает возможным его использование в автоматическом оружии, например, в автоматах Калашникова", - уточняется в документе.

Разработчики указывают, что патрон стрелкового оружия повышенной пробиваемости должен занять нишу между боеприпасами калибров 5,45 мм и 7,62 мм. "По сравнению с первыми он обладает явно повышенными внешнебаллистическими характеристиками и характеристиками дальности пробития элементов защиты, а по сравнению со вторыми более комфортной отдачей, значительно меньшими габаритами и весом используемого оружия", - рассказывают они.

В документе говорится, что был произведен комплекс экспериментов - на дальности обстрела объекта в 300 м новый патрон пробил 8-мм и 10-мм плиты из стали марки А3, применяемой для изготовления корпусов легкобронированных машин и средств индивидуальной защиты в 100% случаев. На аналогичной дистанции с 10-мм плитой из пулестойкой стали марки 2П патрон достиг успеха в 85% случаев.

Тульский патронный завод - одно из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса РФ, выпускает патроны к стрелковому и спортивно-охотничьему оружию, патроны специального назначения (сигнальные, строительные).