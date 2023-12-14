Боец ВСУ рассказал, что сдался в плен по совету служащего в ВС РФ брата

В МО РФ сообщили, что он собирается получить гражданство и вступить в ряды российской армии

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины Станислав Гринченко сдался в плен при помощи специальной частоты 149.200 "Волга" по совету брата - российского военнослужащего и участника СВО.

Видеоинтервью украинского бойца распространило Минобороны РФ. "Брат посоветовался с командованием, которое сказало, что существует специальная радиочастота для сдачи в плен. Через рацию я вышел на частоту 149.200 "Волга", чтобы сдаться в плен. Когда мы вышли на передний край, мы уже знали, где находятся российские позиции по карте. И после обстрела мы покинули позиции и сдались в плен", - рассказал Гринченко.

В Минобороны России отметили, что все родственники украинца являются гражданами Российской Федерации, а его брат проходит службу в рядах ВС РФ и является участником специальной военной операции.

По словам Гринченко, решение сдаться в плен возникло сразу после мобилизации. "22 августа получил повестку в городе Краматорске. После чего проходил обучение в учебном центре в Днепропетровской области, откуда меня отправили в Запорожскую область. 22 ноября нас вывели на позиции, а уже 24-го числа мы оказались в плену", - рассказал он.

В Минобороны РФ также сообщили, что сдавшийся в плен украинский военнослужащий откажется от обмена и не планирует возвращаться на Украину. "Там его родственникам уже сообщили, что Станислав погиб при исполнении обязанностей. Сейчас он хочет приехать в Россию, получить российское гражданство и вместе с братом проходить службу в рядах российской армии", - подчеркнули в оборонном ведомстве.