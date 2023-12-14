В Минобороны РФ сообщили об уничтожении опорного пункта ВСУ под Артемовском

По данным ведомства, было ликвидировано до отделения украинских военнослужащих и минометный расчет

ДОНЕЦК, 14 декабря. /ТАСС/. Российские артиллеристы уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Андреевка вблизи Артемовска (украинское название - Бахмут), сообщили ТАСС в Минобороны.

"В ходе разведывательно-поисковых действий разведывательные подразделения отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения из Приморского края обнаружили взводный опорный пункт с засевшими в нем украинскими националистами в районе Андреевки, а также миномет противника, который вел беспокоящий огонь по нашим позициям. Координаты позиций противника были незамедлительно переданы на пункт управления артиллерией для их уничтожения. Метким огнем с закрытых огневых позиций артиллерийские расчеты 122-мм гаубиц Д-30 уничтожили пехоту ВСУ, окопавшуюся на своих позициях и подавили минометную огневую точку", - сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, в результате совместной работы разведчиков и артиллеристов было уничтожено до отделения украинских военнослужащих и минометный расчет.