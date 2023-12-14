Боец ВС РФ рассказал, что непогода не дает ВСУ применять дроны на южнодонецком направлении

Для российских минометных расчетов основными целями являются опорные пункты Вооруженных сил Украины, пулеметчики, легкая бронетехника и личный состав, подчеркнул военнослужащий группировки "Восток"

ДОНЕЦК, 14 декабря. /ТАСС/. Непогода лишила украинские войска возможности вести воздушную разведку и использовать ударные беспилотники на южнодонецком направлении. Об этом ТАСС сообщил боец группировки "Восток" с позывным Хави.

"Для нас дождь, ветер, метель не имеют никакого негативного значения, мы работаем успешно при любых погодных условиях. В какой-то степени даже лучше. "Птички" (беспилотники - прим. ТАСС) врага работать не могут, а нам и так известно, куда бить. Пока нет их дронов, мы отрабатываем по плановым целям", - рассказал военнослужащий.

При этом, по его словам, даже в условиях непогоды минометчики сохраняют маскировку.

Хави подчеркнул, что для минометных расчетов ВС РФ основными целями являются опорные пункты Вооруженных сил Украины, украинские пулеметчики, легкая бронетехника и личный состав.