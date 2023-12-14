14 декабря, 02:07
Военная операция на Украине

Боец ВС РФ рассказал, что непогода не дает ВСУ применять дроны на южнодонецком направлении

Для российских минометных расчетов основными целями являются опорные пункты Вооруженных сил Украины, пулеметчики, легкая бронетехника и личный состав, подчеркнул военнослужащий группировки "Восток"

ДОНЕЦК, 14 декабря. /ТАСС/. Непогода лишила украинские войска возможности вести воздушную разведку и использовать ударные беспилотники на южнодонецком направлении. Об этом ТАСС сообщил боец группировки "Восток" с позывным Хави.

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"Для нас дождь, ветер, метель не имеют никакого негативного значения, мы работаем успешно при любых погодных условиях. В какой-то степени даже лучше. "Птички" (беспилотники - прим. ТАСС) врага работать не могут, а нам и так известно, куда бить. Пока нет их дронов, мы отрабатываем по плановым целям", - рассказал военнослужащий.

При этом, по его словам, даже в условиях непогоды минометчики сохраняют маскировку.

Хави подчеркнул, что для минометных расчетов ВС РФ основными целями являются опорные пункты Вооруженных сил Украины, украинские пулеметчики, легкая бронетехника и личный состав. 

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