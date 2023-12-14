МО РФ показало боевую работу экипажей вертолетов Ка-52

Российские военные поразили живую силу и опорный пункт противника, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил РФ поразила живую силу и опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Военное ведомство поделилось видеокадрами боевой работы экипажей. "Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил поразила живую силу и опорный пункт противника в зоне проведения специальной военной операции на краснолиманском направлении. Удар производился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 с максимально близкого расстояния", - говорится в сообщении.

Штурман Ка-52 с позывным Псих рассказал, что работа велась на предельно малой высоте. "Прилетели только с боевого вылета, работали на предельно малой высоте, по данным БПЛА и авиационного наводчика цель была поражена, задача выполнена", - заявил он.

В Минобороны РФ отметили, что в состав ударной группы входили разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор", транспортно-боевой вертолет Ми-35М и многоцелевой вертолет Ми-8. Также группу сопровождали специалисты поисково-спасательной группы и группы огневой поддержки.