Минобороны РФ сообщило, что российские войска заняли опорный пункт ВСУ у Работина

По данным ведомства, два человека сдались в плен

ДОНЕЦК, 14 декабря. /ТАСС/. Российские войска заняли опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Работино на запорожском направлении.

Об этом ТАСС сообщили в Минобороны.

"Подразделения воздушно-десантных войск заняли и зачистили опорный пункт ВСУ на запорожском направлении у н.п. Работино", - сообщили в МО.

По данным ведомства, в результате ближнего боя десантники штурмовых подразделений ВДВ уничтожили группу военнослужащих ВСУ, два человека сдались в плен. В Минобороны подчеркнули, что российским штурмовикам удалось закрепиться на занятых украинских позициях.