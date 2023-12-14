Расчеты АГС-17 уничтожили группу эвакуации техники на купянском направлении

Противник пытался отбуксировать подбитый танк, сообщили в Минобороны РФ

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Расчеты гранатометов АГС-17 Западной группировки ВС РФ на купянском направлении уничтожили группу эвакуации подбитой техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Расчеты 30-мм автоматических станковых гранатометов АГС-17 "Пламя" 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили группу эвакуации подбитой техники ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на купянском направлении", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ночное время расчеты БПЛА разведывательного подразделения мотострелковой бригады вскрыли передвижение военнослужащих и ремонтно-эвакуационного средства ВСУ.

"Противник хотел эвакуировать ночью подбитый танк. Мы его специально не добивали, знали, что за ним обязательно придут. Ночью к нему попыталась пробраться целая группа боевиков ВСУ. Разведчики скорректировали с помощью "птички" наш огонь из гранатометов. В итоге мы уничтожили две единицы техники и всю эвакуационную группу противника", - сказал командир мотострелкового отделения с позывным Туча.