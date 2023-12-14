Отряд кораблей ТОФ завершил неофициальный визит на Филиппинах

После убытия из порта моряки провели с филиппинскими коллегами тренировки в море

ВЛАДИВОСТОК, 14 декабря. /ТАСС/. Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) завершил заход в порт Манила на Филиппинах, сообщает пресс-служба ВВО по Тихоокеанскому флоту.

"В ходе визита командование ОБК ТОФ встретилось с представителями ВМС Филиппин и послом РФ на Филиппинах. Обзорные экскурсии на российские военные корабли вызвали особый интерес у филиппинской стороны", - сообщили представители флота.

После церемонии убытия из порта Манила корабли ОБК ТОФ провели с филиппинскими коллегами двусторонние тренировки в море.

Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе БПК "Адмирал Трибуц", "Адмирал Пантелеев" и среднего морского танкера "Печенга" под командованием заместителя командира дивизии надводных кораблей Тихоокеанского флота капитана 1-го ранга Алексея Анциферова вышел из Владивостока в дальний поход 7 октября 2023 года.

Основная цель похода - демонстрация Андреевского флага в Азиатско-тихоокеанском регионе, дальнейшее развитие военно-морского сотрудничества со странами региона, а также популяризация ВМФ России.