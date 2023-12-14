МО РФ рассказало об отражении шести атак штурмовых групп ВСУ на донецком направлении

Боевые действия велись в районах населенных пунктов Клещеевка и Кирово, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Подразделения Южной группировки ВС РФ на донецком направлении отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ за прошедшие сутки. Об этом сообщили в Минобороны России.

"На донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке огня артиллерии отразили шесть атак штурмовых групп 24-й механизированной, 5-й штурмовой бригад ВСУ, а также 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Клещеевка и Кирово Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.