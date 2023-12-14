Минобороны заявило об отражении пяти атак ВСУ на купянском направлении

Потери украинской армии составили до 45 военнослужащих, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ за минувшие сутки отразили пять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На купянском направлении слаженными действиями подразделений Западной группировки войск, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены пять атак штурмовых групп 60-й и 115-й механизированных, а также 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области", - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что потери ВСУ составили до 45 военнослужащих, танк и две боевые бронированные машины.