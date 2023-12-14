МО РФ сообщило о поражении двух бригад ВСУ в районе Работина Запорожской области

Украинские войска потеряли на этом направлении до 45 военнослужащих, заявили в ведомстве

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Российские войска в течение суток нанесли огневое поражение двум бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Всего украинские войска потеряли на этом направлении до 45 военнослужащих, сообщили в Минобороны России.

"На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии нанесли огневое поражение живой силе и технике 33-й и 65-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Суточные потери противника на данном направлении составили до 45 военнослужащих и 2 автомобиля", - сообщили в ведомстве.