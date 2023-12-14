МО РФ рассказало об уничтожении до 265 военнослужащих ВСУ на донецком направлении

Российская армия также нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка, Марьинка, Красное и Андреевка, заявили в ведомстве

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины на донецком направлении за сутки составили до 265 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Общие потери противника на данном направлении составили до 265 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины и 3 автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: две самоходных артиллерийских установки "Акация", три гаубицы "Мста-Б", а также орудие Д-30", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что также нанесено поражение живой силе и технике 30-й механизированной, 79-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка, Марьинка, Красное и Андреевка Донецкой Народной Республики.