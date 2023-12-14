Минобороны сообщило об отражении атаки ВСУ у Ямполовки в ДНР

Противник потерял до 180 человек, рассказали в ведомстве

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы России за прошедшие сутки отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Ямполовки на краснолиманском направлении, противник потерял до 180 военнослужащих и 4 единицы техники. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" отразили атаку штурмовой группы 44-го отдельного стрелкового батальона ВСУ в районе населенного пункта Ямполовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что общие потери противника составили "до 180 военнослужащих, 3 автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции".