МО РФ заявило об уничтожении до 90 солдат ВСУ на южнодонецком направлении за сутки

Бои вели в районе населенного пункта Новомихайловка, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Российские войска за сутки на южнодонецком направлении нанесли огневое поражение живой силе и технике бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Новомихайловки в ДНР. Противник потерял до 90 военных, сообщили в Минобороны РФ.

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с артиллерией и тяжелыми огнеметными системами нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 90 военнослужащих убитыми и ранеными, а также 2 пикапа", - говорится в сообщении.